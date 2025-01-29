У Пакистані чотирьох чоловіків засудили до страти за «онлайн-богохульство»

Чоловіки були учасниками однієї з груп соціальної мережі, де вони ділилися контентом і зберігали контент на своїх телефонах.

Фото: telegraphindia.com

У Пакистані суд засудив чотирьох чоловіків до страти за публікацію богохульного контенту в інтернеті, повідомляє UCAnews.

«Їх засудили до страти... у п'ятницю [24 січня] за поширення в Інтернеті богохульного контенту», - сказав Рао Абдур Рахім, адвокат із Юридичної комісії з богохульства в Пакистані, приватної групи, яка передала справу до суду.

«Наша версія була підтверджена результатами судово-медичної експертизи пристроїв, використаних у цьому огидному акті», - додав він.

Як зазначає видання, в консервативному Пакистані богохульство проти ісламу і пророка Мухаммеда є серйозним кримінальним злочином, який карається смертною карою і довічним ув'язненням.

Чоловіки були учасниками однієї з груп соціальної мережі, де вони ділилися контентом і зберігали контент на своїх телефонах.

Дані CSJ показують, що минулого року справи про богохульство було порушено проти 343 осіб. Серед них 19 християн, п'ять із яких — жінки.

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