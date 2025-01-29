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У податковій пояснили нюанси використання або відмови від використання єдиного рахунку

22:00, 29 січня 2025
У разі відмови платника від використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи з 1 січня наступного календарного року.
У податковій пояснили нюанси використання або відмови від використання єдиного рахунку
Фото: handbookgermany.de
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Податкова служба в в Івано-Франківській області пояснює нюанси використання або відмови від використання єдиного рахунку. 

Зазначається, що платник податку має право повідомити про використання або відмову від використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року. Повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунку подається в електронній формі через Електронний кабінет у порядку, встановленому ст. 42-1 ПКУ.

Використання єдиного рахунку платником розпочинається з робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунку.

У разі відмови платника від використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи з 1 січня наступного календарного року.

Єдиний рахунок не може використовуватися платником для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

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податкова податки

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