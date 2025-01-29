В налоговой объяснили нюансы использования или отказа от использования единого счета

В случае отказа плательщика от использования единого счета, такое использование прекращается начиная с 1 января следующего календарного года.

Налоговая служба в Ивано-Франковске объясняет нюансы использования или отказа от использования единого счета.

Отмечается, что налогоплательщик имеет право сообщить об использовании или отказе от использования единого счета один раз в течение календарного года. Уведомление об использовании или об отказе от использования единого счета подается в электронной форме через Электронный кабинет в порядке, установленном ст. 42-1 НКУ.

Использование единого счета плательщиком начинается с рабочего дня, следующего за днем ​​подачи им уведомления об использовании единого счета.

В случае отказа плательщика от использования единого счета, такое использование прекращается начиная с 1 января следующего календарного года.

Единый счет не может использоваться плательщиком для уплаты денежных обязательств и/или налогового долга по налогу на добавленную стоимость, акцизного налога по реализации горючего и спирта этилового, а также для уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет и коммунальным унитарным предприятиям и их объединениям.

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