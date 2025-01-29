Адвоката из Хмельнитчины подозревают в попытке подкупа прокурора, фото

Адвокату из Хмельнитчины сообщили о подозрении за попытку предоставления неправомерной выгоды должностному лицу. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
«По данным следствия, адвокат пытался за 5 тысяч долларов США договориться с прокурором Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона о заключении соглашения о признании виновности для подозреваемого, которое предусматривало наказание без лишения свободы», - сообщили в ОГП.
Отмечается, что прокурор безотлагательно сообщил о таком предложении руководство и дальше действовал совместно с другими правоохранителями с целью документирования преступления.
В ОГП указывают, что адвоката задержали в служебном кабинете прокурора во время передачи части обещанной суммы в $1,5 тысяч.
Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
В настоящее время идет установление всего круга причастных лиц.
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