Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.
По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:
Заец Тарас Александрович – Святошинский районный суд города Киева – отложено
Семчук Елена Сергеевна - Хозяйственный суд Полтавской области – отложено
Демьяк Валентина Николаевна - Хозяйственный суд Волынской области – отвечает занимаемой должности
Мушкет Александр Александрович – Ильичевский районный суд города Мариуполя Донецкой области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи.
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