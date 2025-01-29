Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

Комиссия также отложила решение в отношении двух судей.

Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Заец Тарас Александрович – Святошинский районный суд города Киева – отложено

Семчук Елена Сергеевна - Хозяйственный суд Полтавской области – отложено

Демьяк Валентина Николаевна - Хозяйственный суд Волынской области – отвечает занимаемой должности

Мушкет Александр Александрович – Ильичевский районный суд города Мариуполя Донецкой области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи.

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