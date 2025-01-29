Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

Комісія також відклала рішення щодо двох суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Заєць Тарас Олександрович - Святошинський районний суд міста Києва - відкладено

Семчук Олена Сергіївна - Господарський суд Полтавської області - відкладено

Дем’як Валентина Миколаївна - Господарський суд Волинської області - відповідає займаній посаді

Мушкет Олександр Олександрович - Іллічівський районний суд міста Маріуполя Донецької області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді.

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