В Пакистане четверых мужчин приговорили к смертной казни за «онлайн-богохульство»

Мужчины были участниками одной из групп в социальной сети, где они делились контентом и сохраняли контент на своих телефонах.

Фото: telegraphindia.com

В Пакистане суд приговорил четырех мужчин к смертной казни за публикацию богохульного контента в интернете, сообщает UCAnews.

«Их приговорили к смертной казни... в пятницу [24 января] за распространение в интернете богохульного контента», - сказал Рао Абдур Рахим, адвокат из Юридической комиссии по богохульству в Пакистане, частной группы, которая передала дело в суд.

«Наша версия была подтверждена результатами судебно-медицинской экспертизы устройств, использованных в этом отвратительном акте», — добавил он.

Как отмечает издание, в консервативном Пакистане богохульство против ислама и пророка Мухаммеда является серьезным уголовным преступлением, караемым смертной казнью и пожизненным заключением.

Мужчины были участниками одной из групп в социальной сети, где они делились контентом и сохраняли контент на своих телефонах.

Данные CSJ показывают, что в прошлом году дела о богохульстве были возбуждены против 343 человек. Среди них 19 христиан, пять из которых — женщины.

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