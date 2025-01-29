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У Києві водій протаранив сім припаркованих автомобілів під час комендантської години

21:25, 29 січня 2025
Водій в’їхав у автомобілі, які стояли з правої та лівої сторін узбіччя дороги.
У Києві водій протаранив сім припаркованих автомобілів під час комендантської години
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У столиці правоохоронці затримали 22-річного водія автомобіля Volkswagen Passat, який під час комендантської години уночі скоїв ДТП, внаслідок якої пошкоджені сім автомобілів і постраждали двоє його 19-річних пасажирів.

Як зазначили у поліції Києва, водій в’їхав у припарковані автомобілі, які стояли з правої та лівої сторін узбіччя дороги. Інформація про ДТП надійшла близько 3:00 у середу, 29 січня.

Правоохоронці встановили, що чоловік не впорався із керуванням транспортного засобу. Внаслідок удару травми отримали двоє 19-річних пасажирів легковика – хлопець та дівчина, яких медики госпіталізували до лікарні.

Поліцейські перевірили керманича «Volkswagen» на стан сп’яніння, на що прилад «Драгер» показав 1,16 проміле.

Як вказують у поліції, чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі оголосили 22-річному киянину про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

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поліція ДТП Київ

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