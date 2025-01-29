Керівник будівельної фірми на Рівненщині завищив на майже 340 тисяч вартість ремонту лікарні

Директор фірми навмисно вніс неправдиві дані до актів приймання будівельних робіт, штучно завищивши їх обсяги та включивши роботи, які не виконувалися.

На Рівненщині підозрюють директора будівельної фірми у завищенні ціни на ремонт лікарні, повідомили в обласній прокуратурі.

З’ясовано, що директор будівельної фірми, під час проведення реконструкції відділення Березнівської центральної районної лікарні, свідомо вніс недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт, завищивши їх обсяги та зазначивши процеси, які фактично не виконувалися.

В подальшому підроблені документи чоловік підписав від імені підприємства та передав до профільного Департаменту Рівненської ОДА. Внаслідок таких протиправних дій обвинувачений заволодів майже 340 тис. грн бюджетних коштів.

Далі, незаконно отриманий дохід чоловік легалізував, використавши його у господарській діяльності підприємства. Своєї вини зловмисник не визнає.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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