Четверть украинских пенсионеров получают менее 3000 грн

Всего в Украине зарегистрировано 10,3 млн. пенсионеров.

Фото: opkho.com.ua

Пенсионный фонд Украины сообщил, что на 1 января 2025 года средний размер пенсии в стране составляет 5 789,05 грн. Всего в Украине зарегистрировано 10,3 млн. пенсионеров, из которых 2,8 млн. являются работающими лицами.

В ПФ отмечают, что средний размер пенсий у работающих пенсионеров составляет 6302,76 грн.

62,32% пенсионеров в стране получают выплаты, не превышающие 5000 грн. У 25,95% пенсионеров размер пенсии составляет до 3000 грн, а у 17,58% - от 3001 до 4000 грн. Еще у 18,79% пенсионеров пенсия составляет от 4001 до 5000 грн.

Четверти украинских пенсионеров (25,48%) назначена пенсия в размере от 5 001 до 10 000 грн. Более 10 000 грн. получают 12,2% пенсионеров.

Также в ПФ добавили, что 72,59% пенсионеров получают выплаты, назначенные по возрасту, а 15,21% – пенсии, назначенные по инвалидности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.