Кабмін вніс зміни щодо направлення на медогляд військовозобов’язаних, які прийшли до ТЦК для уточнення облікових даних

Раніше було передбачено, що громадяни, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності указом про оголошення мобілізації, прибули до ТЦК для уточнення своїх персональних даних, на медичний огляд не направляються.

Джерело фото: novyny.live

Уряд 28 січня постановою №91 вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, тобто, до постанови №560.

Зокрема, в іншій редакції викладено норму ч. 3 п. 69, за якою раніше було передбачено, що громадяни, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності Указом Президента про оголошення мобілізації, прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних (адреси місця проживання, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інших персональних даних), на медичний огляд не направляються, і на медогляд громадяни, які уточнили свої облікові дані, викликаються повісткою.

Відповідно до внесених змін відтепер громадяни, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності Указом про оголошення мобілізації, прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних (адреси місця проживання, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інших персональних даних), можуть бути направлені на медогляд шляхом вручення їм повісток за наявності підстав для проходження медичного огляду відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (зокрема у разі відсутності дійсного рішення військово-лікарської комісії про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або під час дії правового режиму воєнного стану та/або наявності інших підстав, передбачених законодавством), а також направлені на такий огляд у разі, коли такі громадяни самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Нагадаємо, що цей пункт 69 також передбачає, що резервісти та військовозобов’язані, які в мирний час були призначені на комплектування військових частин (установ) з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання Збройних Сил та інших військових формувань, призиваються на військову службу за результатами раніше пройдених медоглядів та їх опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров’я. Резервісти або військовозобов’язані, у яких відсутні скарги на стан здоров’я, на ВЛК не направляються.

Особи, які не проходили медогляд або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність, направляються на ВЛК.

У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності становить рік.

Процедура надання відстрочки у зв’язку з бронюванням та відстрочки, передбаченої підпунктами 16-23 пункту 1 додатка 5, не передбачає направлення на ВЛК для проходження медогляду.

Також зміни передбачають, що військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом або самостійно виявили бажання пройти медогляд.

Крім того, змінено пункт 74, відповідно до нової редакції якого військовозобов’язаним та резервістам, які підлягають призову, за рішенням керівника районного (міського) ТЦК видається направлення на ВЛК для проходження медичного огляду, сформоване за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Направлення, сформоване за допомогою Реєстру, надсилається в електронний кабінет.

Особам віком до 45 років у направленні для проходження медогляду зазначається про необхідність визначення їх придатності до проходження військової служби у десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій, морській піхоті.

Військовозобов’язаним та резервістам, які підлягають призову, та виявили бажання проходити військову службу у вибраній ними військовій частині, командиром військової частини або начальником центру рекрутингу Збройних Cил видається направлення на ВЛК за формою, яке реєструється у письмовій формі у журналі реєстрації направлень на ВЛК та видається під особистий підпис.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Порядок доповнено нормами, які передбачають, що у разі, коли військовозобов’язаному або резервісту було надіслано або вручено повістку з метою проходження медогляду для визначення придатності і таким ним в межах строку прибуття за такою повісткою було подано запит про формування в електронній формі направлення на ВЛК, вважається, що з часу отримання в електронній формі направлення на ВЛК військовозобов’язаний або резервіст підтверджує отримання повістки про виклик з метою проходження медогляду для визначення придатності. У такому випадку військовозобов’язані та резервісти можуть не з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці для проходження медогляду.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.