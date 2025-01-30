Кабмин внес изменения о направлении на медосмотр военнообязанных, которые пришли в ТЦК для уточнения учетных данных

Ранее было предусмотрено, что граждане, состоящие на военном учете и которые со вступлением в силу указа об объявлении мобилизации, прибыли в ТЦК для уточнения своих персональных данных, на медицинский осмотр не направляются.

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Правительство 28 января постановлением №91 внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, то есть в постановление №560.

В частности, в другой редакции изложена норма ч. 3 п. 69, согласно которой ранее было предусмотрено, что граждане, состоящие на военном учете и которые со вступлением в силу Указа Президента об объявлении мобилизации, прибыли в ТЦК для уточнения своих учетных данных (адреса места жительства, номеров средств связи, адреса электронной почты и других персональных данных), на медицинской осмотр не направляются, и на медосмотр граждане, уточнившие свои учетные данные, вызываются повесткой.

В соответствии с внесенными изменениями теперь граждане, состоящие на военном учете и которые со вступлением в силу Указа об объявлении мобилизации, прибыли в ТЦК для уточнения своих учетных данных (адреса места жительства, номеров средств связи, адреса электронной почты и других персональных данных), могут быть направлены на медосмотр путем вручения им повесток при наличии оснований для прохождения медицинского осмотра согласно сведениям, что содержатся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе в случае отсутствия действительного решения военно-врачебной комиссии о степени годности военнообязанного к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период и/или во время действия правового режима военного положения и/или наличия других оснований, предусмотренных законодательством), а также направлены на такой осмотр, если такие граждане самостоятельно изъявили желание пройти медицинское освидетельствование.

Напомним, что пункт 69 также предусматривает, что резервисты и военнообязанные, которые в мирное время были назначены для комплектования воинских частей (учреждений) с вручением мобилизационных распоряжений во время мобилизационного развертывания Вооруженных Сил и других военных формирований, призываются на военную службу по результатам ранее пройденных медосмотров и их опрос о наличии или отсутствии жалоб на состояние здоровья. Резервисты или военнообязанные, у которых отсутствуют жалобы на состояние здоровья, на ВЛК не направляются.

Лица, не проходившие медосмотр или у которых истек срок действия решения (постановления) о пригодности, направляются на ВЛК.

В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с выводом годности составляет год.

Процедура предоставления отсрочки в связи с бронированием и отсрочки, предусмотренной подпунктами 16-23 пункта 1 приложения 5, не предусматривает направление ВЛК для прохождения медосмотра.

Также изменения предусматривают, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва не завершился, на медицинское освидетельствование не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту или самостоятельно изъявили желание пройти медосмотр.

Кроме того, изменен пункт 74, согласно новой редакции которого военнообязанным и резервистам, подлежащим призыву, по решению руководителя районного (городского) ТЦК выдается направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра, сформированное с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Направление, сформированное с помощью Реестра, отправляется в электронный кабинет.

Лицам в возрасте до 45 лет в направлении для прохождения медосмотра отмечается необходимость определения их пригодности к прохождению военной службы в десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций, морской пехоте.

Военнообязанным и резервистам, которые подлежат призыву, и которые изъявили желание проходить военную службу в избранной ими воинской части, командиром воинской части или начальником центра рекрутинга Вооруженных Чил выдается направление на ВЛК по форме, которое регистрируется в письменной форме в журнале регистрации направлений на ВЛК и выдается под личную подпись.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Порядок дополнен нормами, предусматривающими, что в случае, когда военнообязанному или резервисту была направлена ​​или вручена повестка с целью прохождения медосмотра для определения пригодности и таким им в пределах срока прибытия по такой повестке был подан запрос о формировании в электронной форме направления на ВЛК, считается, что со времени получения в электронной форме направления на ВЛК военнообязанный или резервист подтверждает получение повестки о вызове с целью прохождения медосмотра для определения пригодности. В таком случае военнообязанные и резервисты могут не появляться в срок и место, указанные в повестке для прохождения медосмотра.

Автор: Наталя Мамченко

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