ЕС рассматривает санкции против России из-за глушения связи и GPS

Россия вмешивается в спутниковую навигацию, а ЕС готовит ответ.

Фото: nv.ua

Европейский Союз может ввести санкции против России из-за ее злонамеренной деятельности в космическом пространстве. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает «Европейская правда».

По ее словам, Россия систематически глушит сигналы спутниковой навигации, что является частью гибридных атак против ЕС.

«Существуют риски для наших спутников, наземной инфраструктуры и космической промышленности от кинетического, электронного и высокоэнергетического оружия. Шпионаж является постоянной угрозой», - подчеркнула Каллас.

Она призвала улучшить мониторинг космической деятельности РФ и определить виновных в таких атаках. Также ЕС может расширить положение о взаимной обороне на космос.

Каллас добавила, что Брюссель может ввести санкции за космические атаки по аналогии с ограничениями против российских разведчиков за кибератаки.

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