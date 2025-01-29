Городских голов Львовщины оштрафовали за невыполнение мобилизационных планов – в ОК «Запад» назвали это законным

Оперативное командование «Запад» подтвердило законность штрафов для глав Львовщины.

В Оперативном командовании «Запад» заявили, что штрафы, наложенные на нескольких городских голов во Львовской области за невыполнение планов мобилизации, соответствуют действующему законодательству Украины. Соответствующую позицию в ОК выразили в комментарии для BBC News Украина.

В частности, в ОК отметили роль органов местного самоуправления в обеспечении первичного воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, а также в обеспечении их прибытия в пункты сбора.

«Органы местного самоуправления, в частности, обеспечивают первичный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также меры оповещения и обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора», - отметили в командовании. Военные также подчеркнули, что начальник Дрогобычского РТЦК действовал в пределах своих полномочий и в соответствии с требованиями законодательства Украины.

В ОК «Запад» добавили, что все РТЦК западного региона работают в «в духе открытости и взаимного диалога с органами местного самоуправления и власти».

«В условиях агрессии РФ против Украины призываем всех участников этого процесса к совместной слаженной работе, которая должна преследовать одну единственную цель - нашу победу», - подытожили в командовании.

Напомним, что это первый случай в Украине, когда руководители нескольких населенных пунктов Львовщины получили штрафы от ТЦК за якобы невыполнение планов мобилизации.

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