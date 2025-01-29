Андрей Сибига примет участие в расширенном заседании глав МИД семи стран — СМИ

Расширенное заседание министров иностранных дел ряда стран должно состояться 12 февраля.

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Украина примет участие в расширенном заседании министров иностранных дел ряда стран-партнеров. Соответствующее приглашение поступило главе МИД Украины Андрею Сибиге. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Министр иностранных дел Украины Сибига приглашен на расширенное заседание министров иностранных дел: Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и США», - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча должна пройти 12 февраля в Париже.

Ранее глава МИД подчеркнул, что нужно усилить давление на Россию и вынудить ее вести переговоры.

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