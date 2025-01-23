Это сильный сигнал, нам нужно лидерство США, — Андрей Сибига о призыве Трампа к РФ о прекращении войны

Глава МИД подчеркнул, что нужно усилить давление на Россию и вынудить ее вести переговоры.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп призвал Россию поскорее заключить соглашение для завершения войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал заявление нового лидера США.

«Это действительно было сильное послание и сильный сигнал. Мы должны усилить давление на Россию и вынудить ее вести переговоры. Нам нужно лидерство США. Нам нужно больше участия в США. Это первый пункт», - отметил Сибига на панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на полях Всемирного экономического форума в Давосе, цитирует «Интерфакс-Украина».

Глава МИД отметил необходимость повысить цену для РФ за дальнейшую агрессию.

По его словам, нужно ослабить страну-агрессора, например, с помощью сильной санкционной политики.

Андрей Сибига также подчеркнул, что третьим пунктом является необходимость укрепления Украины.

Министр отметил, что «нам нужен этот пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию, прежде всего, на поле боя, укрепить наши военные оборонные возможности».

«Мы действительно приветствуем столь сильные заявления президента Трампа. И мы верим, что он станет победителем. И мы верим, что у нас есть дополнительный шанс получить новую динамику в дипломатических усилиях по прекращению этой войны и достижение долгосрочного справедливого и всеобъемлющего мира», - подчеркнул глава МИД.

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа. По его словам, войну нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через 2-3 года.

А Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предполагал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

Добавим, Трамп поручил Келлогу завершить войну за 100 дней и планирует лично контролировать мирные переговоры по Украине.

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