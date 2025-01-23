Практика судов
  1. В мире

Это сильный сигнал, нам нужно лидерство США, — Андрей Сибига о призыве Трампа к РФ о прекращении войны

12:11, 23 января 2025
Глава МИД подчеркнул, что нужно усилить давление на Россию и вынудить ее вести переговоры.
Это сильный сигнал, нам нужно лидерство США, — Андрей Сибига о призыве Трампа к РФ о прекращении войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп призвал Россию поскорее заключить соглашение для завершения войны против Украины, иначе введет высокие налоги, тарифы и санкции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал заявление нового лидера США.

«Это действительно было сильное послание и сильный сигнал. Мы должны усилить давление на Россию и вынудить ее вести переговоры. Нам нужно лидерство США. Нам нужно больше участия в США. Это первый пункт», - отметил Сибига на панельной дискуссии Ukraine: The Road Ahead на полях Всемирного экономического форума в Давосе, цитирует «Интерфакс-Украина».

Глава МИД отметил необходимость повысить цену для РФ за дальнейшую агрессию.

По его словам, нужно ослабить страну-агрессора, например, с помощью сильной санкционной политики.

Андрей Сибига также подчеркнул, что третьим пунктом является необходимость укрепления Украины.

Министр отметил, что «нам нужен этот пакет сдерживания, чтобы стабилизировать ситуацию, прежде всего, на поле боя, укрепить наши военные оборонные возможности».

«Мы действительно приветствуем столь сильные заявления президента Трампа. И мы верим, что он станет победителем. И мы верим, что у нас есть дополнительный шанс получить новую динамику в дипломатических усилиях по прекращению этой войны и достижение долгосрочного справедливого и всеобъемлющего мира», - подчеркнул глава МИД.

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа. По его словам, войну нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через 2-3 года.

А Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предполагал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

Добавим, Трамп поручил Келлогу завершить войну за 100 дней и планирует лично контролировать мирные переговоры по Украине.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф Украина Дональд Трамп война Андрей Сибига

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работа Реестра нормативно-правовых актов тоже будет возобновлена — Минюст

В настоящее время проводится валидация Реестра в Госспецсвязи, сообщили в Минюсте.

Реестр нормативно-правовых актов до сих пор не возобновил работу – забыли ли в Минюсте о ключевом источнике данных о принятых органами власти документах

В настоящее время дата возобновления работы одного из ключевых реестров, содержащего сведения о принятых органами исполнительной власти нормативных актах – Реестре нормативно-правовых актов, неизвестна, и гражданам приходится пользоваться базами частных компаний.

Штрафы за неуважение к суду могут возрасти до 6800 грн, а за неявку в суд – до 12 тысяч грн

В случае неприбытия на вызов следователя будет грозить штраф до 3028 грн, а в случае неприбытия на вызов судьи – до 12 112 грн.

Депутаты предлагают внести изменения в закон о демографическом реестре и защите персональных данных, расширив права БЭБ и органов финконтроля

Бюро экономической безопасности и органам финансового контроля предлагают предоставить доступ к документам, оформляемым с применением средств Демографического реестра.

Кому из членов Высшего совета правосудия вы больше всего доверяете – опрос читателей

Предлагаем читателям ответить на вопрос, кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду