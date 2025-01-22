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«Далі буде тільки гірше»: Трамп закликав Росію зупинити війну проти України

18:26, 22 січня 2025
Дональд Трамп пригрозив Росії санкціями та митами на весь експорт до США у разі відмови від мирної угоди з Україною.
«Далі буде тільки гірше»: Трамп закликав Росію зупинити війну проти України
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Президент США Дональд Трамп закликав Росію укласти угоду для завершення війни проти України, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти РФ. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, він «не хоче нашкодити Росії», «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним». Також він згадав, як «Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів».

«З огляду на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше», – наголосив Трамп.

Ще він додав, що в разі, якщо «найближчим часом» не буде укладено угоди про припинення війни, в нього не буде «іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам, яких це стосується».

«Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом – і легкий шлях завжди кращий. Настав час «укласти угоду». Більше не повинно бути втрачено жодного життя!!!» – підсумував Дональд Трамп.

Раніше новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа. За його словами, війну потрібно закінчити так, аби не побачити її відновлення через 2-3 роки.

А Глава держави Володимир Зеленський час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради заявив, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

Додамо, Трамп доручив Келлогу завершити війну за 100 днів і планує особисто контролювати мирні переговори щодо України.

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США росія Україна Дональд Трамп війна

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