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Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною РФ

09:06, 22 січня 2025
Президент підкреслив, що для України тимчасово окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави.
Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною РФ
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Глава держави Володимир Зеленський час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради заявив, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

Президент підкреслив, що для України тимчасово окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави.

«Хто б що не хотів. Нехай хоч усі союзники світу об’єднаються ‒ ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Для нас вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося», - сказав він.

Зеленський окремо зазначив, що завершення активної фази війни є головним пріоритетом для країни:

«Це питання номер один. Перемовин може бути багато, але головне – зупинити активну фазу. Це номер один гарантії безпеки», - сказав він.

Президент підкреслив, що діалог з Росією має відбуватися лише з позиції сили, оскільки будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України.

Раніше новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа. За його словами, війну потрібно закінчити так, аби не побачити її відновлення через 2-3 роки.

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війна Володимир Зеленський

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