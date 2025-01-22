Трамп анонсував $500 млрд інвестицій у ШІ та скасував указ Байдена щодо ризиків штучного інтелекту

Президент США Дональд Трамп заявив про створення ШІ-проекту Stargate.

Джерело фото: The White House

США офіційно розв'язують руки штучному інтелекту. Президент США Дональд Трамп оголосив про старт найбільшого проекту в історії технологій. Водночас він скасував указ Джо Байдена 2023 року, який обмежував розробку ШІ заради «безпеки».

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман, гендиректор SoftBank Масаесі Сон і голова правління Oracle Ларрі Еллісон відвідали Білий дім разом із Дональдом Трампом та іншими керівниками технологічних компаній, щоб оголосити про значні інвестиції приватного сектору в розвиток інфраструктури штучного інтелекту в США.

Таким чином, провідні технологічні компанії OpenAI, SoftBank та Oracle створять компанію Stargate, щоб розвивати нейромережу. Спочатку у проєкт інвестують $100 млрд, а найближчими роками сума зросте уп’ятеро.

Stargate будуватиме інфраструктуру для роботи надсучасного ШІ — зокрема, центри обробки даних. За словами гендиректора Oracle Ларрі Еллісона, перший проєкт уже розпочали в Техасі. Очікується, що Stargate залучить до роботи понад 100 тисяч людей.

«Я думаю, це буде найважливіший проект цієї епохи. Ми не змогли б зробити це без вас, пане президенте», - заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Ставка зроблена на технологічне лідерство США у глобальній гонці.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що компанія OpenAI представила економічний план розвитку штучного інтелекту у США.

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