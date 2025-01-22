Практика судів
  1. У світі

Трамп анонсував $500 млрд інвестицій у ШІ та скасував указ Байдена щодо ризиків штучного інтелекту

08:48, 22 січня 2025
Президент США Дональд Трамп заявив про створення ШІ-проекту Stargate.
Трамп анонсував $500 млрд інвестицій у ШІ та скасував указ Байдена щодо ризиків штучного інтелекту
Джерело фото: The White House
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США офіційно розв'язують руки штучному інтелекту. Президент США Дональд Трамп оголосив про старт найбільшого проекту в історії технологій. Водночас він скасував указ Джо Байдена 2023 року, який обмежував розробку ШІ заради «безпеки».

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман, гендиректор SoftBank Масаесі Сон і голова правління Oracle Ларрі Еллісон відвідали Білий дім разом із Дональдом Трампом та іншими керівниками технологічних компаній, щоб оголосити про значні інвестиції приватного сектору в розвиток інфраструктури штучного інтелекту в США.

Таким чином, провідні технологічні компанії OpenAI, SoftBank та Oracle створять компанію Stargate, щоб розвивати нейромережу. Спочатку у проєкт інвестують $100 млрд, а найближчими роками сума зросте уп’ятеро.

Stargate будуватиме інфраструктуру для роботи надсучасного ШІ  — зокрема, центри обробки даних. За словами гендиректора Oracle Ларрі Еллісона, перший проєкт уже розпочали в Техасі. Очікується, що Stargate залучить до роботи понад 100 тисяч людей.

«Я думаю, це буде найважливіший проект цієї епохи. Ми не змогли б зробити це без вас, пане президенте», - заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Ставка зроблена на технологічне лідерство США у глобальній гонці.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що компанія OpenAI представила економічний план розвитку штучного інтелекту у США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Питання щодо встановлення судом факту постійного догляду для отримання права на відстрочку від призову передали на розгляд ОП КЦС ВС через наявність суперечності позицій ВС

Батько звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій вказав, що він є особою похилого віку, особою з інвалідністю ІІ групи безстроково, за своїм станом здоров’я потребує постійного стороннього догляду від сина.

Покарання має запобігати ухиленню від призову іншими особами – Верховний Суд погодився з реальним позбавленням волі на 3 роки для ухилянта

Як зазначили судді Верховного Суду, наслідки ухилення від військової служби через покарання повинні досягати такої мети, яка зможе запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами.

Велика Палата Верхового Суду пояснила, чи може Мін’юст оскаржувати рішення Вищої ради правосуддя, яка констатувала втручання в діяльність судді

Мін’юст спробував оскаржити рішення ВРП, яким Вища рада правосуддя внесла до Мін’юсту подання про притягнення його посадовців до відповідальності за втручання в роботу судді – що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Одразу троє суддів Конституційного Суду України звільнилися у відставку

Конституційний Суд з 27 січня не зможе здійснювати розгляд конституційних подань.

Чи може свідок у кримінальному провадженні скасувати постанову про закриття провадження та призначити групу прокурорів? Продовження Саги – коментар судді Анатолія Івченка

Анатолій Івченко: прокурор-свідок не тільки скасував постанову про закриття кримінального провадження, а й призначив групу прокурорів для подальшого розслідування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду