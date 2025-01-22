В Україні 22 січня відзначають День Соборності

День соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня.

День Соборності України – це нагадування про те, що сила нашої держави у єдності. Сьогодні 106-та річниця Акту Злуки – день, коли українці, розділені кордонами, об’єдналися задля створення вільної, незалежної та соборної України.

22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві було проголошено Акт Злуки УНР і ЗУНР. Ця подія стала символом спільної боротьби українців за незалежність та єдність земель.

Головний звичай Дня соборності – це об'єднання людей у живий ланцюг. Уперше таким чином українці зібралися 1990 року на честь 71-річчя Акту злуки. Довжина ланцюга становила понад 770 км – від Івано-Франківська до Києва. Понад 3 мільйони людей взяли участь в акції.

Відтоді живий ланцюг став щорічною традицією Дня соборності.

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