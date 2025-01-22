Практика судів
  1. В Україні

В Україні 22 січня відзначають День Соборності

08:30, 22 січня 2025
День соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня.
В Україні 22 січня відзначають День Соборності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

День Соборності України – це нагадування про те, що сила нашої держави у єдності. Сьогодні 106-та річниця Акту Злуки – день, коли українці, розділені кордонами, об’єдналися задля створення вільної, незалежної та соборної України.

22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві було проголошено Акт Злуки УНР і ЗУНР. Ця подія стала символом спільної боротьби українців за незалежність та єдність земель.

Головний звичай Дня соборності – це об'єднання людей у живий ланцюг. Уперше таким чином українці зібралися 1990 року на честь 71-річчя Акту злуки. Довжина ланцюга становила понад 770 км від Івано-Франківська до Києва. Понад 3 мільйони людей взяли участь в акції.

Відтоді живий ланцюг став щорічною традицією Дня соборності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Питання щодо встановлення судом факту постійного догляду для отримання права на відстрочку від призову передали на розгляд ОП КЦС ВС через наявність суперечності позицій ВС

Батько звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій вказав, що він є особою похилого віку, особою з інвалідністю ІІ групи безстроково, за своїм станом здоров’я потребує постійного стороннього догляду від сина.

Покарання має запобігати ухиленню від призову іншими особами – Верховний Суд погодився з реальним позбавленням волі на 3 роки для ухилянта

Як зазначили судді Верховного Суду, наслідки ухилення від військової служби через покарання повинні досягати такої мети, яка зможе запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами.

Велика Палата Верхового Суду пояснила, чи може Мін’юст оскаржувати рішення Вищої ради правосуддя, яка констатувала втручання в діяльність судді

Мін’юст спробував оскаржити рішення ВРП, яким Вища рада правосуддя внесла до Мін’юсту подання про притягнення його посадовців до відповідальності за втручання в роботу судді – що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Одразу троє суддів Конституційного Суду України звільнилися у відставку

Конституційний Суд з 27 січня не зможе здійснювати розгляд конституційних подань.

Чи може свідок у кримінальному провадженні скасувати постанову про закриття провадження та призначити групу прокурорів? Продовження Саги – коментар судді Анатолія Івченка

Анатолій Івченко: прокурор-свідок не тільки скасував постанову про закриття кримінального провадження, а й призначив групу прокурорів для подальшого розслідування.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду