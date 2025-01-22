В Украине 22 января отмечают День Соборности

День соборности Украины – государственный праздник, который отмечают каждый год 22 января.

День Соборности Украины – напоминание о том, что сила нашего государства в единстве. Сегодня 106-я годовщина Акта Злуки – день, когда украинцы, разделенные границами, объединились для создания свободной, независимой и соборной Украины.

22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Соединения УНР и ЗУНР. Это событие стало символом совместной борьбы украинцев за независимость и единство земель.

Главный обычай Дня соборности – это объединение людей в живую цепь. Впервые таким образом украинцы собрались в 1990 году в честь 71-летия Акта воссоединения. Длина цепи составляла более 770 км – от Ивано-Франковска до Киева. Более 3 миллионов человек приняли участие в акции.

С этого времени живая цепь стала ежегодной традицией Дня соборности.

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