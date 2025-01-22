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Украина и Албания подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

08:12, 22 января 2025
Владимир Зеленский и Эди Рама подписали документ, который будет действовать в течение 10 лет.
Украина и Албания подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве
Источник фото: ОП
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В Давосе во время встречи Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Эди Рамой, Украина и Албания подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке странами.

Как отметили в ОП, с начала полномасштабного российского вторжения Албания оказывает Украине военную и гуманитарную помощь и будет продолжать поддержку в течение всего десятилетнего срока действия документа.

В частности, страна внесет вклад в коалицию истребителей – будет обеспечивать языковую подготовку украинских пилотов и технического персонала.

Кроме того, государства будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества. В частности, речь идет о совместном производстве с локализацией в Украине.

Отдельные разделы касаются экономического партнерства, взаимодействия в сфере безопасности, привлечения России к ответственности, возмещения ущерба, санкций против РФ и сотрудничества в восстановлении Украины.

Кроме того, Албания укрепляет поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО и Формулы мира.

В ходе встречи Владимир Зеленский и Эди Рама также обсудили конкретные направления оборонной поддержки и будущее членство Украины и Албании в ЕС.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министр иностранных дел Андрей Сибига объявил об открытии посольства Албании в Украине.

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Владимир Зеленский

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