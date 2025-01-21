Суд избрал меру пресечения экс-командиру ОТУ Харьков Галушкину, подозреваемого в провале обороны на Харьковщине

Суд отправил бригадного генерала Юрия Галушкина под домашний арест на два месяца.

Фото: Ґрати

Печерский районный суд Киева 21 января избрал меру пресечения бывшему командующему оперативно-тактического управления «Харьков», бригадному генералу Юрию Галушкину. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, суд принял решение отправить бригадного генерала под домашний арест на два месяца. При этом у Галушкина есть возможность выйти на свободу под залог в пять миллионов гривен.

Его с другими фигурантами дела задержали по обвинению в том, что «не обеспечили надлежащую защиту Харьковщины во время наступления врага в мае 2024 года».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Печерский райсуд принял решение заключить под стражу полковника Илью Лапина.

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