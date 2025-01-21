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Суд взяв під варту полковника, підозрюваного у провалі оборони на Харківщині

17:42, 21 січня 2025
Полковника Іллю Лапіна взяли під варту.
Суд взяв під варту полковника, підозрюваного у провалі оборони на Харківщині
Фото: suspilne.media
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Печерський районний суд Києва 21 січня ухвалив рішення взяти під варту полковника Іллю Лапіна, якого підозрюють у неналежній організації оборони під час російського наступу на північ Харківщини у 2024 році. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

Засідання відбувалося у закритому режимі через наявність у матеріалах справи державної таємниці. Прокурори наполягали на арешті Лапіна, який нині працює волонтером. Суд задовольнив їхнє клопотання.

Після цього суд розпочав розгляд запобіжного заходу для іншого підозрюваного, комбата Юрія Галушкіна.

Нагадаємо, ДБР затримало двох генералів та полковника через втрату частини Харківщини у 2024 році.

Крім того, Володимир Зеленський відреагував на затримання генералів за «помилки» в обороні Харківщини.

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