Практика судов
  1. В Украине

Суд взял под стражу полковника, подозреваемого в провале обороны на Харьковщине

17:42, 21 января 2025
Полковника Илью Лапина взяли под стражу.
Суд взял под стражу полковника, подозреваемого в провале обороны на Харьковщине
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Печерский районный суд Киева 21 января принял решение взять под стражу полковника Илью Лапина, которого подозревают в ненадлежащей организации обороны во время российского наступления на север Харьковщины в 2024 году. Об этом сообщает «Общественное Харьков».

Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела государственной тайны. Прокуроры настаивали на аресте Лапина, который сейчас работает волонтером. Суд удовлетворил их ходатайство.

После этого суд начал рассмотрение меры пресечения для другого подозреваемого, комбата Юрия Галушкина.

Напомним, ГБР задержало двух генералов и полковника из-за потери части Харьковщины в 2024 году.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на задержание генералов за «ошибки» в обороне Харьковщины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные Харьков

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли свидетель в уголовном производстве отменить постановление о закрытии производства и назначить группу прокуроров? Продолжение Саги – комментарий судьи Анатолия Ивченко

Анатолий Ивченко: прокурор-свидетель не только отменил постановление о закрытии уголовного производства, но и назначил группу прокуроров для дальнейшего расследования.

Кабмин продлил до 2027 года срок реализации Стратегии решения проблемы невыполнения решений судов

Правительство записало в Стратегии задачи по пересмотру социально ориентированного законодательства.

Дональд Трамп отменил для федеральных чиновников США дистанционную работу и вернул возможность увольнения за неэффективность

Дональд Трамп издал ряд указов о перезагрузке аппарата федеральных госслужащих.

Конкурс на вакантную должность члена ВККС полностью провалился – будет новый конкурс

Высший совет правосудия отказал обоим претендентам на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Журналы учета не прошиты и не пронумерованы – офицера признали виновным в небрежном отношении к оформлению служебных документов

Начальник связи пехотного батальона сообщил, что ему не хватило времени вовремя разобраться с документами – он едва избежал штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів