Суд взял под стражу полковника, подозреваемого в провале обороны на Харьковщине

Полковника Илью Лапина взяли под стражу.

Фото: suspilne.media

Печерский районный суд Киева 21 января принял решение взять под стражу полковника Илью Лапина, которого подозревают в ненадлежащей организации обороны во время российского наступления на север Харьковщины в 2024 году. Об этом сообщает «Общественное Харьков».

Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела государственной тайны. Прокуроры настаивали на аресте Лапина, который сейчас работает волонтером. Суд удовлетворил их ходатайство.

После этого суд начал рассмотрение меры пресечения для другого подозреваемого, комбата Юрия Галушкина.

Напомним, ГБР задержало двух генералов и полковника из-за потери части Харьковщины в 2024 году.

Кроме того, Владимир Зеленский отреагировал на задержание генералов за «ошибки» в обороне Харьковщины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.