ВАКС закрыл дело экс-главного архитектора Киева и директора «Укрбуд девелопмент»

Суд освободил от уголовной ответственности экс-главного архитектора Киева Сергея Целовальника и генерального директора «Укрбуд девелопмент» Олега Майбороду.

15 января ВАКС освободил от уголовной ответственности экс-главного архитектора Киева Сергея Целовальника и генерального директора «Укрбуд девелопмент» Олега Майбороду. Причиной стало истечение сроков давности. Об этом пишет общественная организация Transparency International Ukraine.

Отмечается, что в случае, если Майбороду признают виновным по другим делам, где он фигурирует, суд указал, что прокурор сможет обратиться в суд для пересмотра этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

«По мнению прокурора, сроки по этому делу прерывались, из-за других уголовных производств, где фигурирует Майборода. Защитники считали, что обвинительных приговоров по этим делам нет, поэтому сроки не прерывались, а также уже прошло 10 лет с ноября 2014 года, когда закончились инкриминированные преступления.

Первое судебное заседание состоялось в ноябре 2020 года, через 6 лет после начала досудебного расследования. В 2022 году суд наложил штраф на Майбороду, который игнорировал судебные заседания, однако отказался объявить его в розыск и остановить производство по нему. Кстати, в таком случае истечение сроков давности остановилось бы», - пишут в Transparency International Ukraine.

В марте 2023 года один из судей по делу ушел в долгосрочный отпуск, поэтому новая коллегия по ходатайству защиты начала рассматривать дело сначала.

По версии следствия, Киевский городской совет в 2002 году передал землю в центре в аренду частной фирме для строительства жилого дома с бассейном для средней школы. В 2008 году строительство прекратилось из-за нехватки средств — дальше компания-застройщик взялась завершить проект. На месте бассейна появился многоуровневый паркинг.

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