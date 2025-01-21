Бригады ВСУ ежемесячно будут получать 2,5 млрд грн на дроны

Минобороны ежемесячно будет направлять 2,5 млрд гривен на закупку дронов для ВСУ.

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Кабинет Министров Украины утвердил предложение Министерства обороны о ежемесячном финансировании боевых подразделений ВСУ в размере 2,5 млрд грн. Эти средства будут направляться непосредственно на закупку беспилотников, что позволит подразделениям оперативно обеспечивать свои потребности. Об этом сообщили в ведомстве.

В декабре 2024 года Министерство обороны уже передало 2,1 млрд грн на эти цели. Эта инициатива продемонстрировала эффективность, обеспечив быстрое усиление украинских военных и повышение гибкости управления закупками.

«Мы проанализировали этот опыт и приняли решение масштабировать инициативу. Командиры подразделений смогут использовать эти средства на приобретение именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте. Это еще один шаг к созданию максимально гибкой системы обеспечения военных всем необходимым для защиты Украины», - заявил министр обороны Рустем Умеров.

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