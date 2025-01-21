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Кабмин продлил до 2027 года срок реализации Стратегии решения проблемы невыполнения решений судов

16:34, 21 января 2025
Правительство записало в Стратегии задачи по пересмотру социально ориентированного законодательства.
Кабмин продлил до 2027 года срок реализации Стратегии решения проблемы невыполнения решений судов
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Кабмин на своем заседании 21 января принял решение продлить на период до 2027 года срок реализации Национальной стратегии решения проблемы невыполнения решений судов, должниками по которым является государственный орган или государственное предприятие, учреждение, организация, на период до 2025 года.

Также правительством изложен в новой редакции план мер по реализации указанной Стратегии, которым определены три основных задачи.

Речь идет о:

  • создании механизма учета и верификации решений судов для определения общей суммы долга и его погашения или компенсации;
  • пересмотр социально ориентированного законодательства;
  • создании дополнительных механизмов выполнения решений судов по предприятиям, находящимся под действием мораториев.

Напомним, что процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться с июля 2025 года. Изменения в пенсионное законодательство украинские власти планируют подать в парламент до конца марта 2025 года. Об этом говорится в обновленном Меморандуме по МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмин продлил до 2027 года срок реализации Стратегии решения проблемы невыполнения решений судов

Правительство записало в Стратегии задачи по пересмотру социально ориентированного законодательства.

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