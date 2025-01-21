Кабмін продовжив до 2027 року строк реалізації Стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів

Кабмін на своєму засіданні 21 січня ухвалив рішення продовжити на період до 2027 року строк реалізації Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2025 року.
Також урядом викладено у новій редакції план заходів щодо реалізації зазначеної Стратегії, яким визначено три основні завдання.
Йдеться про:
Нагадаємо, що процес пенсійної реформи в Україні повинен початися до липня 2025 року. Зміни до пенсійного законодавства українська влада планує подати до парламенту до кінця березня 2025 року. Про це йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ.
Автор: Наталя Мамченко
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