Кабмін продовжив до 2027 року строк реалізації Стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів

Уряд записав у Стратегії завдання з перегляду соціально орієнтованого законодавства.

Кабмін на своєму засіданні 21 січня ухвалив рішення продовжити на період до 2027 року строк реалізації Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2025 року.

Також урядом викладено у новій редакції план заходів щодо реалізації зазначеної Стратегії, яким визначено три основні завдання.

Йдеться про:

створення механізму обліку та верифікації рішень судів для визначення загальної суми боргу та її погашення або компенсації;

перегляд соціально орієнтованого законодавства;

створення додаткових механізмів виконання рішень судів щодо підприємств, які перебувають під дією мораторіїв.

Нагадаємо, що процес пенсійної реформи в Україні повинен початися до липня 2025 року. Зміни до пенсійного законодавства українська влада планує подати до парламенту до кінця березня 2025 року. Про це йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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