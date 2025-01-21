Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін продовжив до 2027 року строк реалізації Стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів

16:34, 21 січня 2025
Уряд записав у Стратегії завдання з перегляду соціально орієнтованого законодавства.
Кабмін продовжив до 2027 року строк реалізації Стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін на своєму засіданні 21 січня ухвалив рішення продовжити на період до 2027 року строк реалізації Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2025 року.

Також урядом викладено у новій редакції план заходів щодо реалізації зазначеної Стратегії, яким визначено три основні завдання.

Йдеться про:

  • створення механізму обліку та верифікації рішень судів для визначення загальної суми боргу та її погашення або компенсації;
  • перегляд соціально орієнтованого законодавства;
  • створення додаткових механізмів виконання рішень судів щодо підприємств, які перебувають під дією мораторіїв.

Нагадаємо, що процес пенсійної реформи в Україні повинен початися до липня 2025 року. Зміни до пенсійного законодавства українська влада планує подати до парламенту до кінця березня 2025 року. Про це йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України рішення суду МВФ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін продовжив до 2027 року строк реалізації Стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів

Уряд записав у Стратегії завдання з перегляду соціально орієнтованого законодавства.

Дональд Трамп скасував для федеральних чиновників США дистанційну роботу і повернув можливість звільнення за неефективність

Дональд Трамп видав низку указів про перезавантаження апарату федеральних держслужбовців.

Конкурс на вакантну посаду члена ВККС повністю провалився – буде новий конкурс

Вища рада правосуддя відмовила обом претендентам на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Журнали обліку не прошиті та не пронумеровані – офіцера визнали винним у недбалому ставленні до оформлення службових документів

Начальник зв’язку піхотного батальйону повідомив, що йому не вистачило часу вчасно розібратися з документами – він ледь уник штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

Обмеження на видачу громадянства США за народженням буде стосуватися лише двох випадків і працюватиме на майбутнє – указ Дональда Трампа

Указ не буде мати зворотної сили для дітей, які вже отримали громадянство США за народженням, і буде стосуватися лише нелегалів, а також тих, хто приїхав народити та потім поїхав.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів