Практика судів
  1. Суд інфо

У ВККС нагадали, як подавати документи для участі в доборі на посаду судді місцевого суду

16:30, 21 січня 2025
Приймання документів для участі в доборі здійснюватиметься в електронному вигляді — ВККС.
У ВККС нагадали, як подавати документи для участі в доборі на посаду судді місцевого суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів нагадала, що приймання документів для участі в доборі на посаду судді місцевого суду здійснюватиметься в електронному вигляді через офіційний вебсайт Комісії або за посиланням.

«Просимо кандидатів авторизуватися шляхом входу до кабінету з використанням кваліфікованого електронного підпису», - заявили у ВККС.

У Комісії зазначили, що у разі виникнення проблем із авторизацією необхідно звернутись до фахівців управління інформаційних технологій секретаріату Комісії:

усно – за телефоном: 044-233-63-76, з понеділка до четверга – з 08:00 до 17:00 та в п’ятницю – з 08:00 до 15:45. Перерва – щодня з 12:00 до 12:45;

письмово – на електронну адресу: [email protected]. У письмовому зверненні необхідно вказати, зокрема, контактний номер телефону та долучити скриншот помилки.

«Інформуємо, що секретаріат Комісії вживає організаційних заходів для початку роботи картки процедури добору в кабінеті. Про можливість формування набору документів для участі в доборі буде повідомлено додатково», - додали у ВККС.

Раніше ВККС затвердила нову форму заяви для участі у доборі на посаду судді місцевого суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін продовжив до 2027 року строк реалізації Стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів

Уряд записав у Стратегії завдання з перегляду соціально орієнтованого законодавства.

Дональд Трамп скасував для федеральних чиновників США дистанційну роботу і повернув можливість звільнення за неефективність

Дональд Трамп видав низку указів про перезавантаження апарату федеральних держслужбовців.

Конкурс на вакантну посаду члена ВККС повністю провалився – буде новий конкурс

Вища рада правосуддя відмовила обом претендентам на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Журнали обліку не прошиті та не пронумеровані – офіцера визнали винним у недбалому ставленні до оформлення службових документів

Начальник зв’язку піхотного батальйону повідомив, що йому не вистачило часу вчасно розібратися з документами – він ледь уник штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

Обмеження на видачу громадянства США за народженням буде стосуватися лише двох випадків і працюватиме на майбутнє – указ Дональда Трампа

Указ не буде мати зворотної сили для дітей, які вже отримали громадянство США за народженням, і буде стосуватися лише нелегалів, а також тих, хто приїхав народити та потім поїхав.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів