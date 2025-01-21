У ВККС нагадали, як подавати документи для участі в доборі на посаду судді місцевого суду

Приймання документів для участі в доборі здійснюватиметься в електронному вигляді — ВККС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів нагадала, що приймання документів для участі в доборі на посаду судді місцевого суду здійснюватиметься в електронному вигляді через офіційний вебсайт Комісії або за посиланням.

«Просимо кандидатів авторизуватися шляхом входу до кабінету з використанням кваліфікованого електронного підпису», - заявили у ВККС.

У Комісії зазначили, що у разі виникнення проблем із авторизацією необхідно звернутись до фахівців управління інформаційних технологій секретаріату Комісії:

усно – за телефоном: 044-233-63-76, з понеділка до четверга – з 08:00 до 17:00 та в п’ятницю – з 08:00 до 15:45. Перерва – щодня з 12:00 до 12:45;

письмово – на електронну адресу: [email protected]. У письмовому зверненні необхідно вказати, зокрема, контактний номер телефону та долучити скриншот помилки.

«Інформуємо, що секретаріат Комісії вживає організаційних заходів для початку роботи картки процедури добору в кабінеті. Про можливість формування набору документів для участі в доборі буде повідомлено додатково», - додали у ВККС.

Раніше ВККС затвердила нову форму заяви для участі у доборі на посаду судді місцевого суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.