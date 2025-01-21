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Перевірка терміну дії КЕП та зміна особистих даних — у НАЗК нагадали технічні аспекти декларування

16:08, 21 січня 2025
НАЗК нагадує про технічні моменти, які варто врахувати при користуванні особистим кабінетом Реєстру декларацій.
Перевірка терміну дії КЕП та зміна особистих даних — у НАЗК нагадали технічні аспекти декларування
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що з 1 січня розпочалась щорічна кампанія декларування публічних службовців за 2024 рік, яка триватиме до 31 березня включно.

У відомстві вирішили роз’яснити технічні моменти, які варто врахувати при користуванні особистим кабінетом Реєстру декларацій.

Як перевірити термін дії вашого кваліфікованого електронного підпису (КЕП), що робити, якщо він закінчився, як отримати новий КЕП, а також які кроки треба зробити в разі зміни особистих даних, втрати доступу до пошти чи номера телефону — відповіді на усі ці питання ви знайдете нижче.

Перевірити термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, можна у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Ознайомитись з усіма надавачами можна тут.

  1. Так, наприклад, якщо декларант отримав кваліфікований сертифікат відкритого ключа в Державній податковій службі, термін його дії можна перевірити на офіційному сайті за покликанням.

В полі «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» – реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серію та номер паспорта у разі, якщо через релігійні переконання користувач відмовився від РНОКПП та має відповідну відмітку у паспорті. В полі  «УНЗР ІD картки» – унікальний номер запису у реєстрі ІD картки.

При цьому пошук сертифікатів користувачем може здійснюватись за одним або декількома реквізитами.

Після внесення зазначеної інформації, користувачу необхідно натиснути «Пошук». У вікні «Результати пошуку» ви знайдете відомості про початок та закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

  1. За допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1».

Після завантаження Програми, в меню необхідно натиснути посилання «Переглянути сертифікати». З наведеного переліку сертифікатів необхідно вибрати свій сертифікат або, у разі його відсутності, додати його за допомогою кнопки «Імпортувати». Натиснути на вибраний сертифікат подвійним натискання лівої кнопки миші, обрати пункт «Детальна інформація». У вікні, яке з’явилось, можна переглянути детальну інформацію про кваліфікований сертифікат відкритого ключа, зокрема щодо терміну його дії.

  1. На сайті центрального засвідчувального органу. Для перевірки терміну дії КЕПу достатньо завантажити підписаний файл і натиснути на віконце «Перевірити».
  2. Для діючого користувача Реєстру декларацій існує ще один варіант — зайти у свій електронний кабінет і перевірити термін дії КЕП у верхній частині кабінету, де відображені особисті дані та відомості про кваліфікований електронний підпис його власника.

Алгоритм дій з КЕП після зміни імені, прізвища чи інших паспортних даних:

При зміні особистих даних необхідно змінити свій КЕП.  Для цього треба звернутись до надавача електронних довірчих послуг (КНЕДП), у якого ви  бажаєте отримати новий електронний підпис. Їх список ми вказували вище.

Після отримання КЕП необхідно увійти до Реєстру декларацій, виконуючи кроки, зазначені за  покликанням.

Ви втратили доступ до поштової скриньки чи номера телефона

Змінити пошту можна за допомогою функції «Я змінив поштову скриньку» на стартовій сторінці Реєстру декларацій, вказавши номер телефона вашого облікового запису.

Якщо ви  не пам’ятаєте номера телефона, що вказаний у Реєстрі, надішліть повідомлення на електронну пошту Технічної допомоги НАЗК [email protected]. Просимо вказати у листі дані, вказані тут.

Крім того, якщо в наявності діючий КЕП, можна зайти в Реєстр та у вкладці “Мій профіль” змінити свої контактні дані.

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