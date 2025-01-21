На Дніпропетровщині чоловік крав гроші у 67-річної матері зниклого військового — він привласнив 870 тисяч гривень

Маючи логін та пароль від інтернет-банкінгу, зловмисник щоразу перераховував від 5 до 40 тисяч гривень на свої рахунки.

На Дніпропетровщині викрили 26-річного чоловіка, який, скориставшись доступом до телефону матері зниклого захисника, викрав у неї 870 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що до правоохоронців звернулася 67-річна потерпіла. Жінка розповіла, що після отримання виписки з банку за своєю карткою для нарахувань, вона виявила відсутність значної суми коштів. За даним фактом поліція розпочала досудове розслідування.

Слідство встановило, що наприкінці літа 2023 року, потерпіла, не маючи навичок використання мобільних додатків, звернулася до чоловіка своєї подруги про допомогу встановити та налаштувати інтернет-банкінг у своєму телефоні.

«Чоловік не відмовив, але його вразили суми надходжень й він вирішив таємно вчинити злочин. Щоб не привертати увагу, знайомий вигадував різні приводи скористатися телефоном потерпілої, коли та приходила в гості», — зазначили в поліції.

Так, маючи логін та пароль, зловмисник щоразу перераховував від 5 до 40 тисяч гривень на свої рахунки.

Слідчі встановили 41 факт таємного викрадення коштів з картки потерпілої, які злодій вчинив протягом року.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання фігуранта, поліцейські виявили гроші, банківські картки, мобільні телефони, ноутбук, фіскальні чеки на придбання золотих виробів та меблів. На вилучені речові докази наклали арешт.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно у умовах воєнного стану) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання - позбавлення волі до 8 років. Досудове розслідування триває.

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