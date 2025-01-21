Дональд Трамп скасував для федеральних чиновників США дистанційну роботу і повернув можливість звільнення за неефективність

Дональд Трамп видав низку указів про перезавантаження апарату федеральних держслужбовців.

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Президент США Дональд Трамп 20 січня підписав низку указів, які дають можливість перезавантажити апарат федеральних чиновників. Як раніше повідомлялося, проблема полягає у тому, що деякі чиновники США саботували роботу чи вважали своїм правом видавати нормативні акти на власний розсуд, у тому числі щодо здійснення витрат, при цьому звільнити їх чи перевести на іншу посаду було майже неможливо.

Зокрема, він підписав указ, яким скасував можливість федеральних чиновників працювати дистанційно за деякими винятками.

«Керівники всіх департаментів і агенцій виконавчої гілки влади якнайшвидше вживають усіх необхідних заходів для припинення договорів про дистанційну роботу та вимагають від працівників повернутися до роботи на своїх відповідних місцях служби на повний робочий день» - йдеться у документі. При цьому керівники можуть зробити винятки, які вони вважають необхідними.

Також в іншому указі щодо відновлення відповідальності чиновників йдеться про зміни щодо спрощення процедури звільнення федеральних службовців, які працюють неефективно. Як раніше писала «Судово-юридична газета», йдеться про відповідні зміни у нормативні акти, введені в дію за адміністрації Джо Байдена, які заважали звільняти чиновників, що саботують свої посадові обов’язки.

«Лише 41% керівників державної служби впевнені, що можуть звільнити працівника, який допустив непідпорядкування або серйозний проступок. Ще менше керівників – 26% – впевнені, що можуть звільнити працівника за погану роботу. В останні роки були численні й добре задокументовані випадки, коли кар’єрні федеральні службовці чинили опір і підривали політику та директиви свого виконавчого керівництва» - зазначено у документі.

Також нормативно встановлюється, що співробітники або претенденти на посади не зобов’язані особисто чи політично підтримувати чинного президента чи політику поточної адміністрації. Від них вимагається сумлінно впроваджувати адміністративну політику, наскільки це можливо, відповідно до їхньої конституційної присяги та надання виконавчої влади виключно Президенту. Невиконання цього є підставою для звільнення.

Директор Управління персоналом має негайно внести зміни до Положення про державну службу, щоб скасувати всі зміни, внесені 9 квітня 2024 року, які перешкоджають цілям або іншим чином вплинуть на виконання виконавчого наказу.

Крім того, додатково Президент США Дональд Трамп затвердив Пам'ятку для керівників департаментів та органів виконавчої влади, відповідно до якої керівники кар’єрної служби, які займаються несанкціонованим розголошенням обговорень виконавчої гілки влади, порушують конституційні права американців, відмовляються реалізувати політичні пріоритети або виконують свої обов’язки неефективно чи недбало, мають бути притягнуті до відповідальності.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп підписав указ про реформування федерального процесу наймання та відновлення заслуг на державній службі.

Ще одним указом Трамп доручив перевірити факти політичного переслідування політичних опонентів з боку адміністрації Джо Байдена.

«Американський народ був свідком того, як попередня адміністрація проводила систематичну кампанію проти своїх уявних політичних опонентів, використовуючи юридичну силу численних федеральних правоохоронних органів і розвідувального співтовариства проти тих уявних політичних опонентів у формі розслідувань, судових переслідувань, цивільних правоохоронних заходів тощо.

Здається, ці дії спрямовані більше на заподіяння політичного болю, ніж на досягнення справжнього правосуддя чи законних державних цілей.

Багато з цих дій видаються несумісними з Конституцією та/або законами Сполучених Штатів, включно з діяльністю, спрямованою проти батьків, які протестували на засіданнях шкільної ради, американців, які виступали проти дій попередньої адміністрації.

Попередня адміністрація та її союзники по всій країні вдалися до безпрецедентного використання прокурорської влади, щоб підірвати демократичний процес. Він був націлений на осіб, які висловлювали опозицію до політики попередньої адміністрації через численні федеральні розслідування та політично мотивоване скасування фінансування, що коштувало американцям доступу до необхідних послуг.

Міністерство юстиції навіть ув'язнило людину за публікацію політичного мему» - йдеться в указі.

Отже, указом доручено виявити та вжити відповідних заходів для виправлення минулих неправомірних дій федерального уряду, пов’язаних із протиправним використанням засобів правоохоронних органів і розвідувальної спільноти.

Відповідно до документу Генеральний прокурор, консультуючись з керівниками всіх департаментів і відомств США, вживає відповідних заходів для перегляду діяльності всіх відомств і агенцій, які здійснюють цивільні чи кримінальні повноваження Сполучених Штатів, включаючи, але не обмежено Міністерство юстиції, Комісію з цінних паперів і бірж і Федеральну торгову комісію протягом останніх 4 років, щоб виявити будь-які випадки, коли поведінка департаменту чи агентства суперечила цілям і політикам цього указу, а також готує звіт для подання Президенту США з рекомендаціями щодо відповідних заходів для виправлення ситуації.

Крім того, директор національної розвідки, консультуючись з керівниками відповідних департаментів і агенцій у межах розвідувального співтовариства, має вжити всіх необхідних заходів для перегляду діяльності розвідувального співтовариства за останні 4 роки та визначити будь-які подібні випадки.

Крім того, в іншому указі про притягнення до відповідальності колишніх посадовців за втручання у вибори та неправомірне розголошення конфіденційної державної інформації йдеться про те, що «в останні тижні президентської кампанії 2020 року щонайменше 51 колишній співробітник розвідки узгодили з кампанією Байдена лист, який дискредитував повідомлення про те, що син президента Джозефа Байдена покинув свій ноутбук у магазині з ремонту комп’ютерів. Підписанти листа неправдиво припустили, що ця новина є частиною російської дезінформаційної кампанії».

«Підписанти навмисно використали авторитет розвідувального співтовариства для маніпулювання політичним процесом і підриву наших демократичних інститутів» - зазначено в указі.

Новий указ передбачає відкликання будь-яких активних дозволів безпеки, які мали колишні співробітники розвідки, які брали участь у невідповідній політичній координації з президентською кампанією Байдена 2020 року.

Нагадаємо, що іншим указом Дональд Трамп також перейменував Цифрову службу США на Службу DOGE США, і вона буде працювати при виконавчому офісі Президента США, а також буде створено команди DOGE в окремих агентствах США.

Як раніше зазначав кандидат на голову DOGE Ілон Маск, більшість державних рішень щодо правозастосування та дискреційних витрат ухвалюються не демократично обраним президентом і навіть не його політичними призначенцями, а мільйонами державних службовців у державних установах, які вважають себе захищеними від звільнення завдяки гарантіям державної служби. Цей підхід буде переглянутий.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп також підписав указ, за яким усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми іноземної допомоги, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит. Нагадаємо, що за питання виплат організаціям в іноземних країнах відповідає зокрема Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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