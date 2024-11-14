«Тимчасова люстраційна комісія» у США: чим займатиметься Департамент ефективності Ілона Маска і який у нього може бути статус

Якщо Маск і Рамасвамі увійдуть до складу федерального консультативного комітету, вони стануть так званими спеціальними державними службовцями, що не вимагає публічного розкриття інформації чи відмови від своїх активів.

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Як відомо, в Україні після Революції Гідності у 2014 році було ухвалено закон про люстрацію, а також окремий закон про люстраційні процедури для суддів. Закони передбачали, зокрема, перевірку всіх чиновників та суддів, які обіймали певні посади. За перевірку суддів, наприклад, відповідала Тимчасова спеціальна комісія при Вищій раді юстиції.

Нині у США буде створено Департамент ефективності уряду, покликаний провести певні перевірки ефективності американських чиновників. Термін повноважень цього департаменту закінчиться, за задумом, 2026 року. При цьому цей «департамент» не буде «держорганом».

Так, обраний президент США Дональд Трамп прагне ліквідувати бюрократію на федеральному рівні і навіть скасувати щонайменше один федеральний департамент. Для цього він створює нову агенцію під назвою Департамент ефективності уряду (DOGE).

Назва звучить як мем, адже DOGE — дітище мільярдера Ілона Маска, який вигадав абревіатуру на честь талісмана цифрової валюти Dogecoin.

Амбіції великі: скорочення державних витрат на 2 трильйони доларів.

Роботу щодо підвищення ефективності очолять дві особи: Ілон Маск і підприємець Вівек Рамасвамі, який свого часу також виборював президентську номінацію від Республіканської партії.

Що таке Департамент ефективності уряду

Як зазначає Bloomberg, юридично DOGE не буде департаментом, оскільки департаменти є постійними і можуть бути створені чи розформовані лише Конгресом.

Натомість Трамп заявив, що група працюватиме поза урядом і розформується до липня 2026 року.

Як група функціонуватиме, поки неясно. Одним із можливих механізмів є Закон про федеральні консультативні комітети, прийнятий у 1972 році, який дозволяє президенту вимагати думки комітетів, що складаються з представників державного та приватного секторів.

Трамп може створити такий комітет своїм указом, і в цьому випадку він стане одним із приблизно 1000 федеральних консультативних комітетів.

Якщо Маск та Рамасвамі увійдуть до складу федерального консультативного комітету, вони стануть так званими спеціальними державними службовцями. Це посади, які можуть бути неоплачуваними та дозволяють людині працювати до 130 днів на федеральне агентство або Білий дім.

Для Маска та Рамасвамі, колишнього керівника біотехнологічної компанії, важлива одна обставина: такі посади не вимагають від людини публічного розкриття інформації чи відмови від своїх активів.

Трамп заявив, що група «надаватиме поради та рекомендації ззовні уряду, а також співпрацюватиме з Білим домом та Управлінням з питань адміністрування та бюджету для проведення великомасштабної структурної реформи та створення небаченого раніше підприємницького підходу до уряду».

Він назвав цю ініціативу «Манхеттенським проектом» нашого часу.

Ілон Маск поставив за мету скоротити витрати на 2 трильйони доларів, але неясно, чи йдеться про щорічну економію або про 10-річний бюджетний період.

У своїй заяві Трамп використав річну цифру, припускаючи, що це перше: «Ми викорінимемо масові витрати та шахрайство, які існують у наших щорічних урядових витратах на суму 6,5 трильйона доларів».

За оцінками Управління урядової звітності, федеральні агентства щорічно втрачають від 233 до 521 мільярда доларів через шахрайство.

З чим може зіткнутися Департамент

Тим не менш, Маск і Рамасвамі все одно будуть підпадати під дію федеральних законів про етику, які вимагатимуть відмови від участі в дискусіях і рішеннях, які впливають на них особисто. Це може ускладнити ситуацію для Маска, адже його компанія SpaceX має федеральні контракти і взаємодіє з великою кількістю федеральних регуляторних агентств.

Крім того, під час першого терміну на посаді президента США Дональд Трамп вже намагався вжити заходів, щоб спростити процедуру звільнення кар'єрних федеральних службовців.

Будучи президентом, Трамп підписав указ, згідно з яким десятки тисяч федеральних службовців, які обіймають посади, пов'язані з розробкою політики, були переведені в нову категорію, яка називається «Додаток F», що зробило їх співробітниками, найнятими за власним бажанням, яких легше звільняти.

Трамп підписав указ наприкінці свого президентства, і він не набув чинності до його звільнення з посади. Президент Джо Байден швидко скасував його, коли обійняв посаду.

Управління з адміністрування персоналу при адміністрації Байдена на початку 2024 року завершило роботу над правилом, яке ускладнить Трампу або будь-якому майбутньому президенту повернення в дію «Додатка F».

Однак у команді Трампа можуть розглянути план відновити «Додаток F».

Як зазначали раніше американські медіа, за деякими оцінками, близько 50 000 федеральних службовців вважатимуться найнятими за власним бажанням відповідно до «Додатку F» у разі ухвалення відповідного регулювання.

Не виключено також, що кожен федеральний службовець повинен буде пройти своєрідне тестування.

Раніше Трамп заявив, що його адміністрація не скорочуватиме бюджети на національну безпеку, Medicare чи Social Security.

Разом з тим, він обіцяв скасувати розпорядження адміністрації Байдена, яке заохочує найм працівників на основі їхньої різноманітності та інклюзивності.

«Замість того, щоб ставитись до всіх однаково, приймати рішення на основі заслуг чи кваліфікації, переваги надаються на основі кольору шкіри та сексуальної ідентичності», - сказав Трамп у відео на своєму веб-сайті у березні 2023 року. «Ми не вважаємо це гарною ідеєю» - додав він.

Він також стверджував, що «негайно звільнить» усіх співробітників, найнятих для реалізації цієї політики, та ліквідує всі офіси та ініціативи, пов'язані з нею.

Щоб «відновити федеральну державну службу, засновану на заслугах», Трамп сказав, що створить спеціальну команду для «швидкого перегляду всіх дій, вжитих федеральними агентствами відповідно до програми Байдена, яку потрібно буде скасувати».

Автор: Наталя Мамченко

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