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Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення суддів до місцевих судів

11:39, 14 листопада 2024
ВРП внесе Президентові подання про призначення чотирьох суддів.
Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення суддів до місцевих судів
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення чотирьох суддів на посади до місцевих судів. Як повідомили у ВРП, рішення було прийнято 14 листопада.

Президенту Володимиру Зеленському внесуть подання щодо суддів:

Бабія Сергія Олександровича – на посаду судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Сташківа Тараса Богдановича– на посаду судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області;

Войнаровського Ігоря Володимировича – на посаду судді Шаргородського районного суду Вінницької області;

Бортейчука Юрія Юрійовича – на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

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