Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення суддів до місцевих судів

ВРП внесе Президентові подання про призначення чотирьох суддів.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення чотирьох суддів на посади до місцевих судів. Як повідомили у ВРП, рішення було прийнято 14 листопада.

Президенту Володимиру Зеленському внесуть подання щодо суддів:

Бабія Сергія Олександровича – на посаду судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Сташківа Тараса Богдановича– на посаду судді Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області;

Войнаровського Ігоря Володимировича – на посаду судді Шаргородського районного суду Вінницької області;

Бортейчука Юрія Юрійовича – на посаду судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

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