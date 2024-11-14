Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении судей в местные суды

ВСП внесет Президенту представление о назначении четырех судей.

Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении четырех судей на должности в местные суды. Как сообщили в ВСП, решение было принято 14 ноября.

Президенту Владимиру Зеленскому внесут представление относительно судей:

Бабия Сергея Александровича – на должность судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области;

Сташкива Тараса Богдановича – на должность судьи Новоград-Волынского горрайонного суда Житомирской области;

Войнаровского Игоря Владимировича – на должность судьи Шаргородского районного суда Винницкой области;

Бортейчука Юрия Юрьевича – на должность судьи Измаильского горрайонного суда в Одесской области.

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