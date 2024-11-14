В Пенсионном фонде объяснили, как учитывается больничный в период мобилизации при исчислении средней зарплаты

По страховым случаям, наступившим с 7 июня 2023 года, период мобилизации без сохранения работодателем средней заработной платы считается уважительной причиной и исключается из расчета средней заработной платы.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области разъясняет, как учитывается больничный в период мобилизации при исчислении средней зарплаты.

С 7 июня 2023 года действуют изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров Украины от 02.06.2023 № 561 в Порядок исчисления средней зарплаты (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 26. 2001, № 1266.

В частности, перечень уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде, дополнен периодом, в течение которого работник проходил:

- срочную военную службу;

- военную службу по призыву лиц офицерского состава;

- военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

- военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

- военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения, и за ним не сохранялся работодателем средний заработок в течение этого времени.

Таким образом, по страховым случаям, наступившим с 7 июня 2023 года, период военной службы по призыву во время мобилизации на особый период без сохранения работодателем средней заработной платы считается уважительной причиной и исключается из расчета средней заработной платы, что может существенно увеличить сумму страховой выплаты.

Эта норма действует даже в случае, когда в течение указанного периода мобилизованному работнику работодатель предоставлял разные выплаты, в том числе материальную помощь.

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