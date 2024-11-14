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У Пенсійному фонді пояснили, як обліковується лікарняний у період мобілізації при обчисленні середньої зарплати

13:03, 14 листопада 2024
За страховими випадками, що настали з 7 червня 2023 року, період мобілізації без збереження роботодавцем середньої заробітної плати вважається поважною причиною та виключається із розрахунку середньої заробітної плати.
У Пенсійному фонді пояснили, як обліковується лікарняний у період мобілізації при обчисленні середньої зарплати
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Головне управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області роз’яснює, як обліковується лікарняний у період мобілізації при обчисленні середньої зарплати.

З 7 червня 2023 року діють зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 561, до Порядку обчислення середньої зарплати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266.

Зокрема перелік поважних причин, з яких не були відпрацьовані календарні дні у розрахунковому періоді, доповнено періодом, протягом якого працівник проходив:

-строкову військову службу;

- військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

- військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

- військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, і за ним не зберігався роботодавцем середній заробіток протягом цього часу.

Таким чином, за страховими випадками, що настали з 7 червня 2023 року, період військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період без збереження роботодавцем середньої заробітної плати вважається поважною причиною та виключається із розрахунку середньої заробітної плати, що може суттєво збільшити суму страхової виплати.

Ця норма діє навіть у разі, коли протягом зазначеного періоду мобілізованому працівнику роботодавець надавав різні виплати, у тому числі матеріальна допомога.

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