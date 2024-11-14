«Временная люстрационнная комиссия» в США: чем займется Департамент эффективности Илона Маска и какой у него может быть статус

Если Маск и Рамасвами войдут в состав федерального консультативного комитета, они станут так называемыми специальными государственными служащими, что не требует публичного раскрытия информации или отказа от своих активов.

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Как известно, в Украине после Революции Достоинства в 2014 году был принят закон о люстрации, а также отдельный закон о люстрационных процедурах для судей. Законы предусматривали, в частности, проверку всех чиновников и судей, которые занимали определенные посты. За проверку судей, к примеру, отвечала Временная специальная комиссия при Высшем совете юстиции.

Ныне в США будет создан Департамент эффективности правительства, призванный провести определенные проверки эффективности американских чиновников. Срок полномочий этого департамента истечет, по задумке, в 2026 году. При этом данный «департамент» не будет «госорганом».

Так, избранный президент США Дональд Трамп хочет ликвидировать бюрократию на федеральном уровне и даже упразднить, как минимум, один федеральный департамент. Для этого он создает новое агентство под названием Департамент эффективности правительства (DOGE).

Название звучит как мем, ведь DOGE — детище миллиардера Илона Маска, который придумал аббревиатуру в честь талисмана цифровой валюты Dogecoin.

Амбиции велики: сокращение государственных расходов на 2 триллиона долларов.

Работу по повышению эффективности возглавят два человека: Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами, который в свое время также боролся за президентскую номинацию от Республиканской партии.

Что такое Департамент эффективности правительства

Как отмечает Bloomberg, юридически DOGE не будет департаментом, поскольку департаменты являются постоянными и могут быть созданы — или расформированы — только Конгрессом.

Вместо этого Трамп заявил, что группа будет работать вне правительства и расформируется к июлю 2026 года.

Как группа будет функционировать, пока неясно. Одним из возможных механизмов является Закон о федеральных консультативных комитетах, принятый в 1972 году, который позволяет президенту запрашивать мнение комитетов, состоящих из представителей государственного и частного секторов.

Трамп может создать такой комитет своим указом, и в этом случае он станет одним из примерно 1000 федеральных консультативных комитетов.

Если Маск и Рамасвами войдут в состав федерального консультативного комитета, они станут так называемыми специальными государственными служащими. Это должности, которые могут быть неоплачиваемыми и позволяют человеку работать до 130 дней на федеральное агентство или Белый дом.

Для Маска и Рамасвами, бывшего руководителя биотехнологической компании, важно одно обстоятельство: такие должности не требуют от человека публичного раскрытия информации или отказа от своих активов.

Трамп заявил, что группа будет «предоставлять советы и рекомендации извне правительства, а также сотрудничать с Белым домом и Управлением по вопросам администрирования и бюджета для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания невиданного ранее предпринимательского подхода к правительству».

Он назвал эту инициативу «Манхэттенским проектом» нашего времени.

Илон Маск поставил цель сократить расходы на 2 триллиона долларов, но неясно, идет ли речь о ежегодной экономии или о 10-летнем бюджетном периоде.

В своем заявлении Трамп использовал годовую цифру, предполагая, что это первое: «Мы искореним массовые растраты и мошенничество, которые существуют в наших ежегодных правительственных расходах на сумму 6,5 триллиона долларов».

Издание отмечает, что по оценкам Управления правительственной отчетности, федеральные агентства ежегодно теряют от 233 до 521 миллиарда долларов из-за мошенничества.

С чем может столкнуться Департамент

Тем не менее, Маск и Рамасвами все равно будут подпадать под действие федеральных законов об этике, требующих отказа от участия в дискуссиях и решениях, влияющих на них лично. Это может усугубить ситуацию для Маска, ведь его компания SpaceX имеет федеральные контракты и взаимодействует с большим количеством федеральных регуляторных агентств.

Кроме того, во время первого срока в должности президента США Дональд Трамп уже пытался принять меры, чтобы упростить процедуру увольнения карьерных федеральных служащих.

Будучи президентом, Трамп подписал указ, согласно которому десятки тысяч федеральных служащих, занимающих должности, связанные с разработкой политики, были переведены в новую категорию, которая называется «Приложение F», что сделало их сотрудниками, нанятыми по собственному желанию, которых легче увольнять.

Трамп подписал указ в конце своего президентства, и он не вступил в силу до его ухода с поста. Президент Джо Байден быстро отменил его, когда вступил в должность.

Управление по управлению персоналом при администрации Байдена в начале 2024 года завершило работу над правилом, которое усложнит Трампу или любому будущему президенту возвращение в действие «Приложения F».

Однако в команде Трампа могут рассмотреть план возобновить «Приложение F».

Как отмечали ранее американские медиа, по некоторым оценкам, около 50 000 федеральных служащих будут считаться нанятыми по собственному желанию в соответствии с «Приложением F» в случае принятия соответствующего регулирования.

Не исключено также, что каждый федеральный служащий должен будет пройти своеобразное тестирование.

Ранее Трамп заявил, что его администрация не будет сокращать бюджеты на национальную безопасность, Medicare или Social Security.

Вместе с тем, он обещал отменить распоряжение администрации Байдена, поощряющее наем работников на основе их разнообразия и инклюзивности.

«Вместо того, чтобы относиться ко всем одинаково, принимать решения на основе заслуг или квалификации, предпочтения предоставляются на основе цвета кожи и сексуальной идентичности», - сказал Трамп в видео на своем веб-сайте в марте 2023 года . «Мы не считаем это хорошей идеей» - добавил он.

Он также утверждал, что «немедленно уволит» всех сотрудников, нанятых для реализации этой политики, и ликвидирует все офисы и инициативы, связанные с ней.

Чтобы «восстановить федеральную государственную службу, основанную на заслугах», Трамп сказал, что создаст специальную команду для «быстрого пересмотра всех действий, предпринятых федеральными агентствами в соответствии с программой Байдена, которую нужно будет отменить».

Автор: Наталя Мамченко

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