Дональд Трамп отменил для федеральных чиновников США дистанционную работу и вернул возможность увольнения за неэффективность

Дональд Трамп издал ряд указов о перезагрузке аппарата федеральных госслужащих.

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Президент США Дональд Трамп 20 января подписал ряд указов, позволяющих перезагрузить аппарат федеральных чиновников. Как ранее сообщалось, проблема состоит в том, что некоторые чиновники США саботировали работу или считали своим правом издавать нормативные акты по своему усмотрению, в том числе по осуществлению расходов, при этом уволить их или перевести на другую должность было почти невозможно.

В частности, он подписал указ, которым упразднил возможность федеральных чиновников работать дистанционно за некоторыми исключениями.

«Руководители всех департаментов и агентств исполнительной ветви власти как можно быстрее принимают все необходимые меры по прекращению договоров о дистанционной работе и требуют от работников вернуться к работе на своих соответствующих местах службы на полный рабочий день» - говорится в документе. При этом руководители могут сделать исключения, которые они считают необходимыми.

Также в другом указе о возобновлении ответственности чиновников говорится об изменениях по упрощению процедуры увольнения федеральных служащих, работающих неэффективно. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о соответствующих изменениях в нормативных актах, введенных в действие при администрации Джо Байдена, которые мешали увольнять чиновников, саботирующих свои должностные обязанности.

«Лишь 41% руководителей государственной службы уверены, что могут уволить работника, допустившего неподчинение или серьезный проступок. Еще меньше руководителей – 26% – уверены, что могут уволить работника за плохую работу. В последние годы были многочисленные и хорошо задокументированы случаи, когда карьерные федеральные служащие сопротивлялись и подрывали политику и директивы своего исполнительного руководства» - отмечено в документе.

Также нормативно устанавливается, что сотрудники или претенденты на должности не обязаны лично или политически поддерживать действующего президента или политику текущей администрации. От них требуется добросовестно внедрять административную политику, насколько это возможно, в соответствии с их конституционной присягой и признанием исполнительной власти исключительно за Президентом. Невыполнение этого является основанием для увольнения.

Директор Управления персоналом должен немедленно внести изменения в Положение о государственной службе, чтобы отменить все изменения, внесенные 9 апреля 2024 г., которые препятствуют целям или иным образом повлияют на исполнение исполнительного приказа.

Кроме того, дополнительно Президент США Дональд Трамп утвердил Памятку для руководителей департаментов и органов исполнительной власти, согласно которой руководители карьерной службы, занимающиеся несанкционированным разглашением обсуждений исполнительной ветви власти, нарушающие конституционные права американцев, отказывающиеся реализовать политические приоритеты или выполняющие свои обязанности неэффективно или небрежно, должны быть привлечены к ответственности.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп подписал указ о реформировании федерального процесса найма и возобновления заслуг на государственной службе.

Еще одним указом Трамп поручил проверить факты политического преследования политических оппонентов со стороны администрации Джо Байдена.

«Американский народ был свидетелем того, как предыдущая администрация проводила систематическую кампанию против своих мнимых политических оппонентов, используя юридическую силу многочисленных федеральных правоохранительных органов и разведывательного сообщества против мнимых политических оппонентов в форме расследований, судебных преследований, гражданских правоохранительных мер и т.д.

Кажется, эти действия направлены больше на причинение политической боли, чем на достижение подлинного правосудия или законных государственных целей.

Многие из этих действий представляются несовместимыми с Конституцией и/или законами Соединенных Штатов, включая деятельность, направленную против родителей, протестовавших на заседаниях школьного совета, американцев, выступавших против действий предыдущей администрации.

Предыдущая администрация и ее союзники по всей стране прибегли к беспрецедентному использованию прокурорской власти, чтобы подорвать демократический процесс. Он был нацелен на лиц, выражавших оппозицию к политике предыдущей администрации из-за многочисленных федеральных расследований и политически мотивированной отмены финансирования, что стоило американцам доступа к необходимым услугам.

Министерство юстиции даже заключило в тюрьму человека за публикацию политического мема» - говорится в указе.

Следовательно, указом поручено выявить и принять соответствующие меры по исправлению прошлых неправомерных действий федерального правительства, связанных с противоправным использованием средств правоохранительных органов и разведывательного сообщества.

В соответствии с документом Генеральный прокурор, консультируясь с руководителями всех департаментов и ведомств США, принимает соответствующие меры для пересмотра деятельности всех ведомств и агентств, осуществляющих гражданские или уголовные полномочия Соединенных Штатов, включая чая, но не ограничено Министерство юстиции, Комиссию по ценным бумагам и биржам и Федеральную торговую комиссию в течение последних 4 лет, чтобы выявить любые случаи, когда поведение департамента или агентства противоречило целям и политикам этого указа, а также готовит отчет для представления Президенту США с рекомендациями по соответствующим мерам для исправления ситуации.

Кроме того, директор национальной разведки, консультируясь с руководителями соответствующих департаментов и агентств в рамках разведывательного сообщества, должен принять все необходимые меры для пересмотра деятельности разведывательного сообщества за последние 4 года и определить любые подобные случаи.

Кроме того, в другом указе о привлечении к ответственности бывших чиновников за вмешательство в выборы и неправомерное разглашение конфиденциальной государственной информации говорится, что «в последние недели президентской кампании 2020 года по меньшей мере 51 бывший сотрудник разведки согласовали с кампанией Байдена письмо, дискредитировавшее то, что сын президента Джозефа Байдена оставил свой ноутбук в магазине по ремонту компьютеров. Подписавшиеся письма неправдиво предположили, что эта новость является частью российской дезинформационной кампании».

«Подписанты намеренно использовали авторитет разведывательного сообщества для манипулирования политическим процессом и подрыва наших демократических институтов», - говорится в указе.

Новый указ предусматривает отзыв любых активных разрешений безопасности, которые имели бывшие сотрудники разведки, участвовавшие в несоответствующей политической координации с президентской кампанией Байдена 2020 года.

Напомним, что другим указом Дональд Трамп также переименовал Цифровую службу США в Службу DOGE США, и она будет работать при исполнительном офисе Президента США, а также будут созданы команды DOGE в отдельных агентствах США.

Как ранее отмечал кандидат на главу DOGE Илон Маск, большинство государственных решений по правоприменению и дискреционным расходам принимаются не демократически избранным президентом и даже не его политическими назначенцами, а миллионами государственных служащих в государственных учреждениях, которые считают себя защищенными от увольнения благодаря гарантиям государственной службы. Этот подход будет пересмотрен.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп также подписал указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы иностранной помощи, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям, международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит. Напомним, что за вопросы выплат организациям в иностранных странах отвечает, в частности, Агентство США по международному развитию (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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