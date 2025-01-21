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Судья Верховного Суда Семен Стеценко обратился в СБУ по поводу проверки сообщений в медиа о якобы наличии у него гражданства РФ

15:41, 21 января 2025
В Верховном Суде заявили, что результаты рассмотрения указанного обращения будут сообщены дополнительно.
Судья Верховного Суда Семен Стеценко обратился в СБУ по поводу проверки сообщений в медиа о якобы наличии у него гражданства РФ
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Судья КАС ВС Семен Стеценко обратился в Службу безопасности Украины по поводу проверки сообщений в средствах массовой информации о якобы наличии у него гражданства Российской Федерации. Об этом сообщили на в пресс-службе ВС.

«В медиа распространяется информация о якобы наличии у судьи Верховного Суда в Кассационном административном суде Семена Стеценко гражданства российской федерации.

Считая указанную информацию такой, что не соответствующей действительности, Семен Стеценко обратился в Службу безопасности Украины относительно проверки приведенных в медиа утверждений относительно наличия у него гражданства рф», - заявили в Суде.

Также в ВС добавили, что о результатах рассмотрения указанного обращения будет уведомлено дополнительно.

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