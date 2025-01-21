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Apple снова возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира по версии Brand Finance

21:31, 21 января 2025
Apple стоимостью $574,5 млрд снова на вершине.
Apple снова возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира по версии Brand Finance
Фото: komersant.info
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По итогам ежегодного исследования Brand Finance Global 500, Apple второй год подряд удерживает статус самого дорогого бренда в мире. Его стоимость за год выросла на 11% и достигла $574,5 млрд.

На втором месте остался Microsoft, чья стоимость увеличилась на 35% - до $461,1 млрд. Третью строчку занимает Google с подъемом на 24% (до $413 млрд), а за ним следуют Amazon (+15%, $356,4 млрд) и Walmart, который поднялся на пятое место (+42%, $137,2 млрд).

В первую десятку также вошли Samsung ($110,6 млрд), TikTok ($105,8 млрд), Facebook ($91,5 млрд), Nvidia ($87,9 млрд), и китайская State Grid Corporation ($85,6 млрд). Отмечается, что бренд Nvidia продемонстрировал наибольший рост стоимости среди десятки лидеров, почти вдвое.

Среди европейских брендов лидирует Deutsche Telekom, который занял 11 место с результатом $85,3 млрд (+16%). Японский автогигант Toyota стал самым ценным брендом своей страны, расположившись на 18-й позиции ($64,7 млрд, +23%).

Особый рост продемонстрировал бренд e& (бывшая Etisalat из ОАЭ), увеличивший свою стоимость в 8 раз за год - до $15,3 млрд.

В рейтинге доминируют США - 193 американских бренда составляют более половины общей стоимости списка. Китай представлен 69 брендами, а Германия - 27. Общая стоимость 500 самых дорогих брендов выросла на 10% и достигла $9,5 трлн.

Исследование включает данные о более 6 тысяч брендов из 41 страны и охватывает 31 отрасль. В опросе приняли участие более 175 тысяч респондентов.

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