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Apple знову очолила рейтинг найдорожчих брендів світу за версією Brand Finance

21:31, 21 січня 2025
Apple вартістю $574,5 млрд знову на вершині.
Apple знову очолила рейтинг найдорожчих брендів світу за версією Brand Finance
Фото: komersant.info
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За підсумками щорічного дослідження Brand Finance Global 500, Apple другий рік поспіль утримує статус найдорожчого бренду у світі. Його вартість за рік зросла на 11% і досягла $574,5 млрд.

На другому місці залишився Microsoft, чия вартість збільшилася на 35% – до $461,1 млрд. Третю сходинку посідає Google із підйомом на 24% (до $413 млрд), а за ним ідуть Amazon (+15%, $356,4 млрд) та Walmart, який піднявся на п’яте місце (+42%, $137,2 млрд).

До першої десятки також увійшли Samsung ($110,6 млрд), TikTok ($105,8 млрд), Facebook ($91,5 млрд), Nvidia ($87,9 млрд), і китайська State Grid Corporation ($85,6 млрд). Відзначається, що бренд Nvidia продемонстрував найбільше зростання вартості серед десятки лідерів, майже вдвічі.

Серед європейських брендів лідирує Deutsche Telekom, який зайняв 11 місце з результатом $85,3 млрд (+16%). Японський автогігант Toyota став найціннішим брендом своєї країни, розташувавшись на 18-й позиції ($64,7 млрд, +23%).

Особливе зростання продемонстрував бренд e& (колишня Etisalat із ОАЕ), що збільшив свою вартість у 8 разів за рік – до $15,3 млрд.

У рейтингу домінують США – 193 американські бренди складають понад половину загальної вартості списку. Китай представлений 69 брендами, а Німеччина – 27. Загальна вартість 500 найдорожчих брендів зросла на 10% і досягла $9,5 трлн.

Дослідження включає дані про понад 6 тисяч брендів із 41 країни та охоплює 31 галузь. У опитуванні взяли участь понад 175 тисяч респондентів.

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