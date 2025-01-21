Переговори представників України з командою Дональда Трампа можуть відбутися в лютому — Давид Арахамія

Перемовини можуть пройти на початку лютого під час «Українського тижня» у Вашингтоні.

Переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа можуть відбутися в лютому. Про це заявив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що перемовини можуть пройти на початку лютого під час «Українського тижня» у Вашингтоні.

«На початку лютого буде «Український тиждень» у Вашингтоні. Я думаю, що там насправді будуть відбуватися основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо. За кілька тижнів будемо мати всі необхідні новини», – зазначив Арахамія.

Однак політик не розкрив подробиць.

Раніше Президент України заявив, що у 2025 році є шанс закінчити війну за допомогою американської та європейської підтримки.

Володимир Зеленський заявляв, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни і може допомогти зупинити Путіна.

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