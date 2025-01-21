У Львові засудили 19-річного молодика, який здійснив серію підпалів авто військових

Фігурант спочатку відстежував авто українських захисників, фотографії надсилав ворогу, а далі отримував завдання знищити їх.

У Львові засудили 19-річного молодика, який здійснив серію підпалів автомобілів військовослужбовців. Відповідне рішення ухвалив Залізничний районний суд міста Львова, повідомляє патрульна поліція.

Зазначається, що чоловіка завербували через соціальні мережі. Від ворога він отримав пропозицію швидкого заробітку в обмін на співпрацю.

За вказівкою затриманий спочатку відстежував авто українських захисників, фотографії надсилав ворогу, а далі отримував завдання знищити їх.

Перший автомобіль він підпалив самостійно, а надалі мав залучити нових поплічників для здійснення серії підпалів авто ЗСУ по всьому місту.

У липні разом із неповнолітнім, він підпалив ще два автомобіля. По гарячих слідах патрульні спільно з поліцейськими ГУНП у Львівській області затримали їх.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями: за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України.

Справа неповнолітнього спільника перебуває на розгляді в суді.

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