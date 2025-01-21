Во Львове осудили 19-летнего молодого человека, осуществившего серию поджогов авто военных

Фигурант сначала отслеживал авто украинских защитников, фотографии присылал врагу, а затем получал задачу уничтожить их.

Во Львове осудили 19-летнего молодого человека, который осуществил серию поджогов автомобилей военнослужащих. Соответствующее решение принял Железнодорожный районный суд Львова, сообщает патрульная полиция.

Отмечается, что мужчину завербовали из-за социальных сетей. От врага он получил предложение о быстром заработке в обмен на сотрудничество.

По указанию задержанный сначала отслеживал авто украинских защитников, фотографии присылал врагу, а затем получал задачу уничтожить их.

Первый автомобиль он поджег самостоятельно, а в дальнейшем должен был привлечь новых приспешников для осуществления серии поджогов авто ВСУ по всему городу.

В июле вместе с несовершеннолетним он поджег еще два автомобиля. По горячим следам патрульные совместно с полицейскими ГУНП во Львовской области их задержали.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал фигуранта виновным по двум статьям: ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 304 (Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

Дело несовершеннолетнего сообщника находится на рассмотрении в суде.

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