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Указ Трампа о приостановлении международной помощи не касается военной помощи Украине – СНБО

15:09, 21 января 2025
Указ приостанавливает международную помощь США на 90 дней для неправительственных организаций-исполнителей грантовых проектов в иностранных странах.
Указ Трампа о приостановлении международной помощи не касается военной помощи Украине – СНБО
Фото: ukrinform
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Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о приостановке международной помощи на 90 дней не влияет на военную помощь Украине, сообщил Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО.

«Подписанный президентом США Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине. Это все о других вещах», - отметил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп издал указ о приостановлении выплат средств неправительственным организациям-исполнителям грантовых проектов в иностранных странах. 90-дневная пауза в международной помощи США направлена на оценку программной эффективности и согласованности с внешней политикой США. Руководители ответственных департаментов и агентств по согласованию с директором АБУ примут решение в течение 90 дней после этого приказа о продлении, изменении или прекращении каждой программы иностранной помощи на основе рекомендаций пересмотра с согласия Госсекретаря США.

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США указ Дональд Трамп СНБО военная служба военная помощь

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