Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується військової допомоги Україні – РНБО

Указ призупиняє міжнародну допомогу США на 90 днів для неурядових організацій-виконавців грантових проектів в іноземних країнах.

Фото: ukrinform

Підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про припинення міжнародної допомоги на 90 днів не впливає на військову допомогу Україні, повідомив Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації при РНБО.

«Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Це все про інші речі», – зазначив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп видав указ про призупинення виплат коштів неурядовим організаціям-виконавцям грантових проектів в іноземних країнах. 90-денна пауза в міжнародній допомозі США спрямована на оцінку програмної ефективності та узгодженості із зовнішньою політикою США. Керівники відповідальних департаментів і агенцій за погодженням з директором АБУ ухвалять рішення протягом 90 днів після цього наказу щодо продовження, зміни чи припинення кожної програми іноземної допомоги на основі рекомендацій перегляду за згодою Держсекретаря США.

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