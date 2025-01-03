Трамп може стати вирішальним у зупиненні Путіна та завершенні війни, – Зеленський

Володимир Зеленський висловив упевненість, що Дональд Трамп може стати вирішальним фактором у завершенні війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни і може допомогти зупинити Путіна.

«Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може», — зазначив Глава держави в ефірі телемарафону.

Володимир Зеленський нагадав, що у нього вже було декілька розмов з Трампом.

«Він, я вважаю, що сильний та непередбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася передусім Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда», — наголосив Президент.

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