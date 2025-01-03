Практика судов
  1. В Украине

Трамп может стать решающим в остановке Путина и завершении войны, – Зеленский

08:05, 3 января 2025
Владимир Зеленский выразил уверенность, что Дональд Трамп может стать решающим фактором в завершении войны.
Трамп может стать решающим в остановке Путина и завершении войны, – Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может оказаться решающим в завершении войны и может помочь остановить Путина.

«Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное. Он, его качества, они таковы. Он может быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина, по правде сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может», – отметил Глава государства в эфире телемарафона.

Владимир Зеленский напомнил, что у него было несколько разговоров с Трампом.

«Он, я считаю, что сильный и непредсказуемый. Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась, прежде всего, РФ. Я считаю, что он действительно хочет окончить войну. Я считаю, что это правда», - подчеркнул Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине собираются создать Государственное агентство по страхованию военных рисков, которое будет страховать бизнес и домохозяйства

Андрей Мотовиловец вместе с коллегами зарегистрировали законопроект, которым предлагается создать Государственное агентство в форме АО, осуществляющего деятельность на коммерческой основе, и установить, что учредителем и акционером, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала плюс одна акция является государством в лице Кабмина.

Прокурор сможет продлить срок досудебного расследования до 6 месяцев без определения следственного судьи – законопроект Кабмина

Также законопроект предусматривает, что прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в случае непринятия процессуального решения или несовершения процессуального действия в предусмотренные законом сроки.

В Минздраве рассказали, как будут обеспечивать добропорядочность экспертных команд, которые будут работать вместо МСЭК

Именно на основании выписки из решения экспертной команды люди с инвалидностью смогут получать или продолжать получать льготы, пенсии, пособия, компенсации, надбавки – в Минздраве объяснили, как будут обеспечивать добропорядочность экспертов.

Какие проблемы и интересные нюансы в деятельности Высшего антикоррупционного суда обнаружила Счетная палата – результаты аудита

Составить объективную картину процессуальной деятельности ВАКС оказалось непросто.

Рустем Умеров анонсировал проверки командования Сухопутных войск, отвечающего за мобилизацию

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск – министр обороны Умеров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео