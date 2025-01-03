Трамп может стать решающим в остановке Путина и завершении войны, – Зеленский

Владимир Зеленский выразил уверенность, что Дональд Трамп может стать решающим фактором в завершении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может оказаться решающим в завершении войны и может помочь остановить Путина.

«Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное. Он, его качества, они таковы. Он может быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина, по правде сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может», – отметил Глава государства в эфире телемарафона.

Владимир Зеленский напомнил, что у него было несколько разговоров с Трампом.

«Он, я считаю, что сильный и непредсказуемый. Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась, прежде всего, РФ. Я считаю, что он действительно хочет окончить войну. Я считаю, что это правда», - подчеркнул Президент.

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